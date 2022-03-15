Китайские акции в Гонконге рекордно упали

Китайские акции, котирующиеся в Гонконге, пережили худший день со времен мирового финансового кризиса из-за опасений по поводу готовности Китая оказать военную помощь России, сообщает Экономическая правда.

Так, индекс Hang Seng China Enterprises закрылся с падением на 7,2%, что стало самым большим падением с ноября 2008 года, пишет Bloomberg. Индекс Hang Sang Tech упал на 11%, что стало его худшим падением с момента запуска индикатора в июле 2020 года.

Напомним, ﻿американские дипломаты сообщили своим союзникам в Европе и Азии, что Китай выразил готовность оказать военную помощь России на фоне войны в Украине.

13 марта издание New York Times, ссылаясь на источники в американском правительстве, сообщило, что Россия направила запрос в Китай о предоставлении экономической и военной помощи из-за трудностей в войне с Украиной.

В посольстве Китая в США и в пресс-службе Кремля открестились от этих заявлений и возразили, что Россия не просила о какой-либо помощи.