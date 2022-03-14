ВСУ: На Черниговщине уничтожен командный пункт россиян

Украинские защитники уничтожили командный пункт войск РФ в Черниговской области.﻿ Об этом информировало Оперативное командование Север, сообщает Новое время.

"КП „Z“ черниговские защитники умножили на ноль. Военные части оперативного командования Север, обороняя Северщину, уверенно продолжают вычищать с украинской земли рашистскую нечисть" , — говорится в Facebook-сообщении.

Отмечается, что украинские силы уничтожили значительное число живой силы оккупантов и военной техники РФ.