В Украине с завтрашнего дня заработает миграционная служба

В Украине с 15 марта во всех регионах Украины снова начнет работать миграционная служба.﻿ Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.

В Украине возобновят работу отделения миграционной службы в большинстве регионов страны. Будут приниматься заявки на оформление заграничных паспортов.