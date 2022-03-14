В Украине с завтрашнего дня заработает миграционная служба
В Украине с 15 марта во всех регионах Украины снова начнет работать миграционная служба. Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский, пишет Анна Шиканова, РБК-Украина.
В Украине возобновят работу отделения миграционной службы в большинстве регионов страны. Будут приниматься заявки на оформление заграничных паспортов.
"С завтрашнего дня во всех регионах Украины заработает миграционная служба. Которая будет принимать заявки на оформление загранпаспортов, продление их срока, а также приняли решение правительства о вклеивании фотографий детей в загранпаспорта родителей, чтобы можно было выезжать за границу. Эти услуги будут возобновлены", - сообщил Монастырский в эфире UAразом.