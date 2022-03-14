Всемирный банк выделит Украине еще $200 млн

Украина дополнительно получит от Всемирного банка 200 млн долларов на фоне российской агрессии.﻿ Об этом говорится в пресс-релизе организации, сообщает Укринформ.

Как отмечается, эти средства предназначены для поддержания социального обеспечения уязвимых категорий населения. При этом общая сумма поддержки Всемирного банка для Украины уже превышает 925 миллионов долларов.

«Война продолжает приводить к серьезным человеческим потерям и создает дефицит финансирования, что ставит под угрозу способность уязвимых групп людей в Украине удовлетворять основные потребности. Эта быстрая поддержка поможет преодолеть этот дефицит во время нестабильности, когда мы работаем над более широкими усилиями по поддержке Украины и региона» , – сказал президент ВБ Дэвид Малпасс.

На прошлой неделе Всемирный банк одобрил 723 миллиона долларов в виде займов и грантов для Украины.