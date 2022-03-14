Прокуратура: из-за вражеских обстрелов в Чернигове погибли 10 человек

Прокуратура открыла дело по факту очередного обстрела города Чернигова, вследствие которого погибли не менее 10 человек.﻿ Об этом информирует Офис генерального прокурора, сообщает Укринформ.

При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

"По данным следствия, 14 марта российские захватчики в очередной раз обстреляли жилые дома и инфраструктуру города Чернигова. По предварительной информации, вследствие обстрелов погибли 10 человек" , - говорится в Телеграм-сообщении﻿.

Отмечается, что тяжелой артиллерией вооруженных сил РФ повреждено здание Национального университета "Черниговская Политехника", рынок "Привокзальный", оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию ​​коммунального предприятия "Черниговводоканал", административное здание акционерного общества "Черниговгаз" и 4 транспортных средства.