Прокуратура: из-за вражеских обстрелов в Чернигове погибли 10 человек
Прокуратура открыла дело по факту очередного обстрела города Чернигова, вследствие которого погибли не менее 10 человек. Об этом информирует Офис генерального прокурора, сообщает Укринформ.
При процессуальном руководстве Черниговской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).
"По данным следствия, 14 марта российские захватчики в очередной раз обстреляли жилые дома и инфраструктуру города Чернигова. По предварительной информации, вследствие обстрелов погибли 10 человек", - говорится в Телеграм-сообщении.
Отмечается, что тяжелой артиллерией вооруженных сил РФ повреждено здание Национального университета "Черниговская Политехника", рынок "Привокзальный", оптово-розничную базу, несколько жилых домов, насосную станцию коммунального предприятия "Черниговводоканал", административное здание акционерного общества "Черниговгаз" и 4 транспортных средства.