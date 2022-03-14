Российские военные массово отказываются воевать в Украине - СМИ

Военнослужащие ВС РФ, воевавшие в Украине и выжившие, массово отказываются возвращаться в зоны боевых действий. Об этом пишет информагентство Guildhall, сообщает Корреспондент.

"В распоряжение информационного агентства Guildhall проверенный источник передал фотографии рапортов российских военнослужащих, воевавших в Украине и вернувшихся в места дислокации. Выжившие в Украине военнослужащие из России массово пишут рапорты об отказе возвращаться в зоны боевых действий" , - информирует издание.

Редакция получила рапорты военнослужащих 41 А ЦВО с РФ, которые в полном составе прибыли в Украину. Среди причин отказа солдаты указывают нежелание использоваться как "пушечное мясо", неразъяснение причин военной операции в Украине, отсутствие технического обеспечения и связи с командованием и тому подобное.

В частности, сержант Мирапов Сапар Мерданович в рапорте командиру воинской части № 61899 указывает: "(…) этим докладываю, что считаю невозможным свое повторное отбытие по причине плохой организации, отсутствия связи, технического обеспечения. Приехал, не понимая, зачем я там нужен, без объяснения задания. Я не хочу быть пушечным мясом".

Командир 2-го отделения 3-го взвода мотострелковой роты младший сержант Пугачев Александр Алексеевич сообщает командиру 3-го мотострелкового батальона, что "(…) отказывается повторно участвовать в боевых действиях в Украине по причине отсутствия материально-технического обеспечения, отсутствия координации действий, отсутствия какой-либо связи в подразделении и с командованием".

Также командир 2-го мотострелкового взвода 9-й мотострелковой роты лейтенант Егоров указывает, что "(…) с самого начала мы столкнулись с обманом и сокрытием подлинных целей и стоящих перед нами задач. Под разными и никому непонятными "учениями" и "учебно-боевыми заданиями" имелись в виду совсем другие мероприятия (…). Переходя границу Украины, мы полностью дискредитировали себя в глазах как мирового, так и славянского сообщества. С этого момента наши действия носили оккупационный характер, что явно выражалось в действиях мирного населения (...)".

По информации другого источника Guildhall в украинском правительстве, в связи с отказом отдельных должностных лиц офицерского состава с РФ, в том числе заместителей 76-й десантно-штурмовой дивизии (Псков) НДС, выполнять приказ по ведению боевых действий на территории Украины, органами военной полиции с РФ были задержаны четыре военнослужащих указанной дивизии.

Ранее уже сообщалось, что военные РФ отказываются ехать в Украину. Российские подразделения несут потери, но перегруппировывают войска и пытаются вести наступательные действия.