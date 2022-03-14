В США допускают абсолютное эмбарго на торговлю с РФ

В рамках новых санкций против РФ США не исключают возможность полного эмбарго на торговлю с Россией. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо, сообщает Корреспондент.

Как передает CNBC, по словам Адейемо, США "все еще рассматривают полное торговое эмбарго и блокировку доступа РФ к международным водным путям".

Также США обсуждают запрет на импорт из России никеля, урана и титана, а также запрет на "криптоактивы российских структур", добавил Адейемо.