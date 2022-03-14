ООН выделяет Украине дополнительно $40 млн
ООН выделяет Украине дополнительные 40 млн долларов. Об этом заявил генсек ООН Антониу Гутерриш, сообщает Корреспондент.
"Сегодня я объявляю, что ООН выделит дополнительные 40 миллионов долларов США из Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации, чтобы увеличить жизненно важную помощь, чтобы охватить самые уязвимые слои населения. Это финансирование поможет обеспечить критически важные запасы пищи, воды, лекарств, а также предоставить денежную помощь нуждающимся", - сказал Гутерриш.