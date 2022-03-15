Евросоюз приостановил лицензии десятков российских авиаперевозчиков

Агентство по авиационной безопасности Евросоюза (EASA) приостановило действие десятков лицензий российских авиаперевозчиков из-за начала войны России против Украины, сообщает Новое время.

Отмечается, что лицензии приостановлены в том числе на продукцию, запчасти и приборы, тренировочные центры и т. д.

В решении говорится, что «запрещено оказывать техническую помощь или другие услуги, связанные с товарами и технологиями, пригодными для использования в авиации или космической промышленности РФ» .

Остановлено действие всех сертификатов, включая сертификаты на продукты, части и приборы, а также сертификаты для организаций и тренировочных устройств для имитации полетов, если владелец сертификата находится либо проживает в России.

В список попали, в частности, компании Аэрофлот, S7, Волга-Днепр, Уральские авиалинии, Азур и другие.

EASA также приостановил действие своих сертификатов пригодности для третьих стран для 43 российских авиаперевозчиков.

После полномасштабного вторжения России в Украину Евросоюз, США, Канада и некоторые другие страны закрыли небо для российских самолетов. Страна-агрессор в ответ закрыла свое воздушное пространство для авиакомпаний других стран.