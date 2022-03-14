Запорожская ОВА: похищенного мэра Мелитополя вывезли Луганск

Похищенный российскими захватчиками городской голова Мелитополя Иван Федоров, по имеющейся информации, находится в оккупированном Луганске.﻿ Об этом говорится в заявлении Запорожской областной военной администрации, сообщает Укринформ.

"По имеющейся информации на сегодняшний день, похищенный мэр Мелитополя Иван Федоров находится в оккупированном Луганске, где ему инкриминируют дело о "терроризме" , - информирует ОВА в Телеграм.

По информации ОВА, судьба городского головы Днепрорудного Евгения Матвеева, который также находится в плену, сейчас неизвестна.