Зеленский: за 19 дней РФ получила убитых больше, чем за две войны в Чечне
Россия несет большие потери в Украине. Убитых военных больше, чем за две войны в Чечне, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Уже скоро число сбитых российских вертолетов достигнет сотни единиц. Боевых самолетов они уже потеряли 80. Сотни танков. Тысячи других единиц техники. За девятнадцать дней российская армия потеряла больше, чем за две кровавые и многолетние войны в Чечне", - сказал Зеленский.