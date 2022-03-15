Зеленский о преступлениях РФ: весь мир видит, что происходит
Ответственность за преступления несут российские военные. Наказание будет неизбежно, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.
Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Ответственность за военные преступления лежит на российских военных. За гуманитарную катастрофу ответственность неизбежна. Весь мир видит, что происходит в Мариуполе, Харькове, Гостомеле, Ахтырке, Ирпене. Наши партнеры проинформированы о преступлениях оккупантов против мирных людей и местного самоуправления в областях. За это будет ответ обязательно", - заявил Зеленский.