Зеленский о преступлениях РФ: весь мир видит, что происходит

Зеленский о преступлениях РФ: весь мир видит, что происходит
Фото: president.gov.ua

Ответственность за преступления несут российские военные. Наказание будет неизбежно, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Об этом в своем видеообращении заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Ответственность за военные преступления лежит на российских военных. За гуманитарную катастрофу ответственность неизбежна. Весь мир видит, что происходит в Мариуполе, Харькове, Гостомеле, Ахтырке, Ирпене. Наши партнеры проинформированы о преступлениях оккупантов против мирных людей и местного самоуправления в областях. За это будет ответ обязательно", - заявил Зеленский.
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