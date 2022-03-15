Байден: дадим Украине оружие, деньги и продукты для защиты от РФ

Президент США Джо Байден пообещал Украине поставки оружия для защиты от российского вторжения. Американский лидер также заявил о готовности принять украинских беженцев, пишет Дмитрий Кузнецов, РБК-Украина.

Об этом он написал в Twitter.

"Мы позаботимся о том, чтобы у Украины было оружие для защиты от вторжения российских войск" , - написал Байден.

По его словам, США отправят Украине продукты, деньги и помощь, чтобы спасти жизни украинцев.

"Мы встретим украинских беженцев с распростертыми объятиями" , - добавил американский лидер.

We will make sure Ukraine has weapons to defend against the invading Russian force.



We will send money and food and aid to save Ukrainian lives.



We will welcome Ukrainian refugees with open arms. — President Biden (@POTUS) March 14, 2022

Напомним, ранее советник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заверил, что США не прекратят поставлять вооружение Украине даже после угроз России.