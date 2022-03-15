Минобороны Британии предупредило о подготовке РФ операции с био- или химоружием

В министерстве обороны Великобритании рассказали о вероятной подготовке Россией спецоперации, чтобы обвинить Украину якобы в наличии химического или биологического оружия и готовности его использовать, и таким образом попытаться оправдать свое вторжение и войну против нашей страны, пишет Владимир Костырин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении британского оборонного ведомства.

"Россия, возможно, планирует использовать химическое или биологическое оружие в операции под "чужим флагом"" , - говорится в сообщении.

По данным Минобороны Британии, такая операция может принять форму псевдо-нападения, инсценированного "обнаружения" агентов или боеприпасов или сфабрикованных доказательств о якобы планах Украины по применению хим- или биооружия.

Напомним, ранее США допустили, что Россия может применить против Украины химическое или биологическое оружие.

Перед этим постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица, выступая на Совбезе, отреагировал на российские фейки о якобы тайных лабораториях в нашей стране и отметил, что такой ложью Россия "выстрелила себе в ногу".