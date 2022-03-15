Korean Air приостанавливает пассажирские и грузовые рейсы в Москву

Korean Air приостановит все пассажирские и грузовые перевозки в Москву и Владивосток и обратно до конца апреля. Компания ссылается на «операционные проблемы и проблемы безопасности», сообщает Новое время.

Грузовые рейсы с промежуточной посадкой в ​​Москве включены в приостановку, пишет CNN.

Korean Air заявила, что также меняет маршрут своих рейсов, чтобы избежать воздушного пространства России, ссылаясь на «операционные проблемы и проблемы безопасности».

Рейсы из Сеула в Европу будут перенаправлены через Китай, Казахстан и Турцию, что увеличит время полета на 2 часа 45 минут.

Рейсы из восточных районов Северной Америки в Сеул также будут перенаправлены через Аляску и Тихий океан, что добавит к некоторым рейсам около двух часов.