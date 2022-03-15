Словакия выдворяет дипломатов РФ, Москва обещает ответить

Словакия приняла решение о выдворении трех сотрудников посольства Российской Федерации, сообщает Украинская правда.

"На основе оценки словацких спецслужб Словацкая Республика приняла решение о выдворении трех сотрудников посольства Российской Федерации в Словацкой Республике за действия, нарушающие Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Указанные лица должны покинуть территорию Словацкой Республики в течение 72 часов" , – заявили в МИД Словакии.

В МИД России отреагировали, заявив, что такие действия не останутся без ответа.