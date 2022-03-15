Одесская ОВА: если высадится десант РФ, увидит дно Черного моря

Одесская ОВА: если высадится десант РФ, увидит дно Черного моря
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Сохраняется риск высадки российского десанта на побережье Одесской области, но украинские военнослужащие готовы к этому, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил председатель областной военной администрации Максим Марченко

"Сейчас существует угроза высадки морского десанта на наше побережье. Но наши военнослужащие готовы к этому и все, что увидит враг, - это дно Черного моря!", – заявил он.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что россияне планируют высадить десант на территории Одессы и Одесской области, чтобы взять под контроль ситуацию в Одессе.

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