Курс валют НБУ на 15 марта

Курс валют НБУ на 15 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины во вторник, 15 марта 2022 года

Курс доллара остается стабильным на уровне 29.25 за 1 доллар.

Курс евро не изменился и остается на уровне 33.17 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.64 за 10 рублей.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 39.74 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 31.81 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого не изменился и составил 7.30 за 1 польский злотый.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 29.254900
EUR Евро 33.170700
RUB Рубль 0.364480
GBP Фунт стерлингов 39.744200
CHF Швейцарский франк 31.807400
PLN Польский злотый 7.296000
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