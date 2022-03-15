Guardian: Си Цзиньпин и Путин полны решимости покончить с доминированием США

Глава КНР Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин настроены покончить с глобальным доминированием Америки на фоне войны РФ с Украиной, сообщает Новое время.

Об этом пишет The Guardian со ссылкой на высокопоставленного чиновника США.

Как отмечает издание, в Вашингтоне опасаются, что Пекин уже решил оказать России экономическую и финансовую поддержку в ее войне с Украиной и рассматривает возможность отправки военных грузов, таких как боевые беспилотники.

Отмечается, что со встречи советника по национальной безопасности США Джейка Салливана со своим китайским коллегой Яном Цзечи в Риме американцы ушли с пессимизмом по поводу того, что китайское правительство передумает поддерживать Москву.

"Это проект Си Цзиньпина. Он полностью и принципиально поддерживает это более тесное партнерство с Россией" , — сказал официальный представитель США.

По информации Guardian, хотя в нижних эшелонах власти Китая это вызывают больше скептицизма, Си Цзиньпина и Путина связывает их общее мнение о США как о деспотичной и своевольной стране, и они, по словам источника, полны решимости положить конец периоду глобального доминирования Соединенных Штатов.

Как пишет издание, если Китай поддержит Россию в ее противостоянии с Западом, администрация президента США Джо Байдена переключит свое внимание на то, чтобы убедить союзников, особенно в Европе, пересмотреть свои отношения с Пекином. Салливан должен прибыть в Париж 15 марта для переговоров с руководством Франции.