ГСЧС: российские снаряды попали в многоэтажку и частный дом в Киеве

Российские войска нанесли удар по десятиэтажному жилому дому в Подольском районе Киева. Произошло возгорание с 1 по 5 этажа. Также вражеский снаряд попал в двухэтажный частный дом на Осокорках, сообщает Украинская правда.

Об этом заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Попадание произошло 15 марта по ул. Мостицкой.

В 06:51 пожар удалось ликвидировать. Подразделение ГСЧС спасло 1 человека, который госпитализирован в больницу.

Также 15 марта утром в районе Осокорков на ул. Садовой в результате обстрела произошло попадание боеприпасов в двухэтажный частный жилой дом с последующим возгоранием.

В 06:40 пожар ликвидирован. Жертв и пострадавших нет.