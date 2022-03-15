Пентагон: Россия запустила по Украине уже более 900 ракет
С начала войны россияне запустили по территории Украины более 900 ракет различных типов и размеров. Об этом заявляет высокопоставленный чиновник Пентагона, сообщает Лига.net.
Он отметил, что российские войска усиливают ведение огня по Мариуполю, Киеву, Харькову, Чернигову и другим населенным пунктам Украины с целью их подчинения, и делают это сейчас с еще большим насилием. При этом огневые удары становятся все более неизбирательными.
По словам чиновника, за последние несколько дней российские силы не добились значительного прогресса:
"Почти все достижения России остаются в тупике."
Тем временем, отметил он, украинцы наносят эффективные удары по российской бронетехнике, самолетам, логистике и средствам обеспечения.
Кроме того, сказал представитель Пентагона, несмотря на наличие большего количества самолетов и большое количество вылетов, россияне не добились общего превосходства в воздухе, а Украина эффективно использует зенитно-ракетные комплексы.
Чиновник подчеркнул, что украинские силы также умело используют беспилотные летательные аппараты для самообороны:
"Мы считаем, что у них все еще есть значительная часть их запасов."
По словам чиновника, США и союзники связались с высокопоставленными украинскими военными, чтобы оценить их дополнительные потребности в сфере безопасности.
Комментируя удар по Яворовскому полигону, он сказал, что американцев там не было.