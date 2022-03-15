ОГА: В Сумской области откроют несколько коридоров для эвакуации

Сегодня, 15 марта, в Сумской области будут открыты новые эвакуационные коридоры. Эвакуация начнется в 9 утра и продлится до 21:00, сообщил председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Так, на сегодняшний день согласованы зеленые коридоры из городов Сумы, Конотоп, Шостка, Тростянец, Лебедин.

Направления движения:

Тростянец – Лубны (Тростянец, Сумы (по объездной вокруг города), Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Частично на автобусах и личном транспорте.

Время выезда колонны: 9 часов.

Также дополнительные автобусы выедут из г. Лохвица, их время отправления будет объявлено позже.

Сумы – Лубны (Сумы, Голубовка, Ольшана, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Сумы выезжают колонны людей на личном транспорте, а из города Лохвица в Сумскую область будут отправлены автобусы для вывоза людей, не имеющих личного транспорта.

Время сбора будет уточнено впоследствии, предварительно – 13:00.

Время начала движения первой колонны – 9 часов.

Лебедин – Лубны (Ворожба (Лебединская община) – Бышкинь – Лебедин, Штеповка, Недригайлов, Коровинцы, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Лебедин выезжают колонны на личном транспорте и автобусах.

Время выезда колонны: 9:00

Конотоп – Лубны (Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны). Из Конотопа выезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Время выезда колонны: 9:00

Место: площадь перед горсоветом

Шостка – Лубны (Шостка, Кролевец, Конотоп, Шевченково, Хмелев, Ромны, Андрияшевка, Лохвица, Лубны).

Из города Шостка уезжают колонны людей на личном транспорте и автобусах.

Время выезда колонны: 9:00

Место: площадь перед горсоветом