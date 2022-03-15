ОГА: Россияне обстреляли Харьковщину "Искандерами"

Вооруженные силы Украины не пускают российское войско в Харьков и проводят контрнаступательные операции на территории области﻿. Об этом заявил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов, сообщает Деловая столица.

По его информации, оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы Харькова, уничтожают исторический центр. Продолжаются обстрелы в Чугуеве, Изюме, Дергачах.

14 марта регион обстреливали, в том числе, "Искандерами", добавил чиновник.

"Враг наносил удары в том числе ракетными комплексами "Искандер". По информации Штаба обороны, атаковал с территории России" , — отметил Синегубов.

Он попросил харьковчан не пренебрегать сигналами тревоги и, услышав сирену, сразу прятаться в укрытие.

"Мы все постепенно привыкаем к взрывам, с приходом весны начинаем чаще выходить на улицу. Но враг цинично атакует гражданскую инфраструктуру. Не теряйте бдительности" , — говорит глава ХОГА.

Граждан также просят сразу сообщать полиции о подозрительных лицах, случаях мародерства и других нарушениях.