ОГА: Россияне обстреляли Харьковщину "Искандерами"
Вооруженные силы Украины не пускают российское войско в Харьков и проводят контрнаступательные операции на территории области. Об этом заявил глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов, сообщает Деловая столица.
По его информации, оккупанты продолжают обстреливать жилые массивы Харькова, уничтожают исторический центр. Продолжаются обстрелы в Чугуеве, Изюме, Дергачах.
14 марта регион обстреливали, в том числе, "Искандерами", добавил чиновник.
"Враг наносил удары в том числе ракетными комплексами "Искандер". По информации Штаба обороны, атаковал с территории России", — отметил Синегубов.
Он попросил харьковчан не пренебрегать сигналами тревоги и, услышав сирену, сразу прятаться в укрытие.
"Мы все постепенно привыкаем к взрывам, с приходом весны начинаем чаще выходить на улицу. Но враг цинично атакует гражданскую инфраструктуру. Не теряйте бдительности", — говорит глава ХОГА.
Граждан также просят сразу сообщать полиции о подозрительных лицах, случаях мародерства и других нарушениях.