Сервисные центры МВД возобновляют работу

Работа будет возобновлена только в регионах где не ведутся боевые действия. Перечень услуг будет очень ограниченным, сообщает 24 Канал.

Так сервисные центры МВД во время военного положения все равно будут оказывать услуги гражданам на безопасных территориях, где не ведутся активные боевые действия.

График работы будет примерно с 09:00 до 18:00. Он может быть продлен, в зависимости от комендантского часа.

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