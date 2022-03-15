Взрывной волной поврежден фасад здания станции метро "Лукьяновская"

В результате обстрела Киева взрывной волной был поврежден фасад здания станции метро "Лукьяновская" и служебные помещения, сообщает пресс-служба метро в Telegram.

Метрополитен работает в режиме перевозок. Во время движения поезда не будут останавливаться на станции, отмечается в сообщении.

t.me/kyivmetroalerts

Наземный транспорт и метро для перевозки пассажиров будут работать с 08:00 до 19:00.

Подземные станции метро будут круглосуточно работать как укрытие.

Движение поездов столичного метро 15 марта:

Движение по красной линии организовано от ст. "Шулявская" к ст. "Университет".

По синей линии поезда курсируют по ст. "Героев Днепра" – ст. "Теремки".

Без остановки на станциях: "Майдан Незалежности", "Площадь Льва Толстого".

Зеленая линия работает от ст. "Сырец" к ст. "Выдубичи".

Без остановки на станциях: "Лукьяновская", "Дворец спорта", "Кловская", "Золотые ворота".

Также работает участок ст. "Славутич" - ст. "Красный хутор".

Примерный интервал движения 40 минут.

График работы может оперативно изменяться по необходимости.