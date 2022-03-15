В Минобороны Румынии прокомментировали падение беспилотника на своей территории

Министр обороны Румынии Василе Динку заявил, что исследовательско-информационный дрон, который вчера упал в Быстрицком уезде Румынии, русские могли использовать как элемент пропаганды, чтобы вызвать тревогу среди местных жителей, сообщает УНИАН.

Глава оборонного ведомства назвал дрон "игрушкой" и отметил, что сначала воспринял новость о его падении как плохую шутку какого-то авиамодельного клуба.

"Он советского производства и на данный момент его не применяют в армии, он был выведен из употребления после 1989 года" , - рассказал Василе Динку.

Дрон исследует специальная комиссия. Первые выводы сделают уже сегодня.

"Максимум, что он может делать – собирать информацию. Он не слишком большой и очень старый, его трудно подсоединить к современным системам" , – уточнил Динку.

Министр отметил, что дрон могли запустить в Карпатском регионе, поскольку этот тип дронов не имеет большой автономности полета.

Динку не исключает, что этот инцидент может быть маневром России в гибридной войне, чтобы вызвать панику у населения, отбить желание соседних с Украиной стран оказывать помощь и сломать солидарность между союзниками.