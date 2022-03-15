Минобороны опубликовало оперативные данные по потерям войск РФ

Минобороны опубликовало оперативные данные по потерям войск РФ
Фото: Генштаб

Министерство обороны Украины опубликовало оперативные данные о потерях личного состава и технике российской армии.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:

  • личного состава более 13 500 человек,
  • танков ‒ 404 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1279 ед,
  • артиллерийских систем – 150 ед,
  • РСЗО - 64 ед,
  • средства ПВО - 36 ед,
  • самолетов – 81 ед,
  • вертолетов – 95 ед,
  • автомобильной техники - 640 ед,
  • корабли /катера - 3 ед,
  • цистерн с ГСМ – 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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