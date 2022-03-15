Минобороны опубликовало оперативные данные по потерям войск РФ
Министерство обороны Украины опубликовало оперативные данные о потерях личного состава и технике российской армии.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 15.03 ориентировочно составили:
- личного состава более 13 500 человек,
- танков ‒ 404 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1279 ед,
- артиллерийских систем – 150 ед,
- РСЗО - 64 ед,
- средства ПВО - 36 ед,
- самолетов – 81 ед,
- вертолетов – 95 ед,
- автомобильной техники - 640 ед,
- корабли /катера - 3 ед,
- цистерн с ГСМ – 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 9.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.