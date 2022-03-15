Глава ОБСЕ назвал "терроризмом" удары РФ по мирным украинцам

Председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, заявил, что агрессия России против мирных жителей в Украине является "государственным терроризмом", сообщает Корреспондент.

Он подчеркнул, что российские войска применяют оружие, запрещенное международными соглашениями.

"Это прискорбно, постыдно и равносильно государственному терроризму. Школы, больницы и детские сады преднамеренно подвергаются нападению с применением оружия, запрещенного на международном уровне" , – указал глава ОБСЕ.

Он также уточнил, что Москва обвинила его в предвзятой реакции на конфликт.

"У меня есть только один ответ на такого рода обвинения: беспристрастность заканчивается там, где начинаются вопиющие нарушения международного гуманитарного права" , – сказал Рау.

Глава ОБСЕ призвал Россию к диалогу для поиска мирного решения вооруженного конфликта, а также отметил, что ожидает от Москвы выполнения международных обязательств.

По его словам, любое устойчивое политическое решение "должно полностью уважать суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в ее международно признанных границах".