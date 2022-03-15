Евровидение-2022: Украина все же примет участие в конкурсе
Несмотря на продолжающуюся войну с Россией, Украина все же примет участие в песенном конкурсе "Евровидение-2022".
Об этом сообщила пресс-служба украинского комитета Евровидения.
"Наша сильная и невероятная страна таки примет участие в Евровидении 2022! Несмотря на боевые действия, группа KALUSH Orchestra запишет свое выступление в безопасном месте, которое будет отправлено организаторам песенного конкурса, а в случае нашей победы над оккупантами до мая, наша делегация отправится в Италию и споет вживую на всю Европу!" – говорится в сообщении комитета.