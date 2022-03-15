УЗ начинает национализацию российских вагонов

"Укрзализныця" начинает национализацию российских вагонов, находящихся в Украине, сообщает Экономическая правда.

Об этом заявил глава правления УЗ Александр Камышин.

"Это стало возможным после подписания президентом закона "Об основных принципах принудительного изъятия в Украине объектов права собственности РФ" , - пояснил Камышин.

По его словам, сейчас 15 тыс. российских вагонов стоят на путях Украины, они принадлежат 250 компаниям.

"Действуем в рамках закона. На первом этапе составляем перечень владельцев вагонов, у которых среди учредителей есть РФ. Продолжение следует Кабмин, СНБО, Указ президента, и еще один ЗУ. Процедура займет время, поэтому уже начинаем.

Определение, кто из владельцев вагонов имеет в капитале долю РФ – тоже задача небыстрая. Но есть время, имеем вдохновение", - добавил глава правления УЗ.

Он также назвал компании, точно принадлежащие РФ. В частности, это ВЭБ-Лизинг, ВТБ-Лизинг, Газпромтранс, ГТЛК, Сбербанк Лизинг. Это уже больше 3000 вагонов.

"Теперь вагоны России будут работать на экономику Украины. Они нам пригодятся, ведь мы нарабатываем новые логистические маршруты в Европу, которые помогут возобновить грузовую работу" , - резюмировал Камышин.

Он уточнил, что украинских вагонов в России всего 482.