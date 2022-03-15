Бужанский: Рябошапка представился многодетным отцом, чтобы сбежать из Украины
Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка представился многодетным отцом на границе, пытаясь скрыться из Украины. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский, сообщает Деловая столица.
"Жизнь прекрасна и удивительна. И иногда она даёт шанс стать Героем. Последний шанс.
Именно такой шанс получил только что экс генеральный прокурор Рябошапка, оставленный нами 2,5 часа назад в момент бесстрашного бегства с Родины через кпп Косино.
Отчаянный защитник Отечества, как мы уже писали ранее, представился не только Рябошапкой, но и отцом троих детей", — сообщил Бужанский.
По словам нардепа, Рябошапка не смог "предъявить детей", которых якобы сопровождал за рубеж, и показать хоть какой-то документ, подтверждающий, что он их отец.
"Битых два часа пограничники изучали его с точки зрения аттестации, после чего, наш мужественный многодетный отец был принудительно возвращен в пределы Отечества…
Кстати, призывной возраст позволяет Руслану Георгиевичу командовать десантно-штурмовой бригадой хоть завтра!", — добавил Бужанский.