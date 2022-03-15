Бужанский: Рябошапка представился многодетным отцом, чтобы сбежать из Украины

Бывший генеральный прокурор Руслан Рябошапка представился многодетным отцом на границе, пытаясь скрыться из Украины.﻿ Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Макс Бужанский, сообщает Деловая столица.

"Жизнь прекрасна и удивительна. И иногда она даёт шанс стать Героем. Последний шанс.

Именно такой шанс получил только что экс генеральный прокурор Рябошапка, оставленный нами 2,5 часа назад в момент бесстрашного бегства с Родины через кпп Косино.

Отчаянный защитник Отечества, как мы уже писали ранее, представился не только Рябошапкой, но и отцом троих детей", — сообщил Бужанский.

По словам нардепа, Рябошапка не смог "предъявить детей", которых якобы сопровождал за рубеж, и показать хоть какой-то документ, подтверждающий, что он их отец.

"Битых два часа пограничники изучали его с точки зрения аттестации, после чего, наш мужественный многодетный отец был принудительно возвращен в пределы Отечества…