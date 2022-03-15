Цены на нефть упали до 2-недельного минимума

Цены на нефть во вторник продолжили падение, опустившись до 2-недельного минимума, сообщает Enkorr.

Переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной ослабили опасения по поводу дальнейших перебоев с поставками, а рост числа случаев заболевания COVID-19 в Китае усилил опасения по поводу снижения спроса.

Стоимость барреля майской нефти Brent 15 марта к 7:30 по Киеву составила $101,78 (-4,79%). Баррель апрельской нефти WTI торговался по $98,03 (-4,83%). Предыдущие торги по эталонам завершились на уровне $106,9 и $103,01 соответственно.

Накануне оба эталона подешевели более чем на 5%. При этом Brent упала на 5,1%, а WTI — на 5,8%.

Инвесторы сократили оптимистичные ставки на нефть на прошлой неделе. Цены выросли до многолетних максимумов, экономические перспективы ухудшились, а чрезвычайно высокая волатильность сделала позиции по деривативам более дорогими.