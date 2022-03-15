Европу накроют "кровавые" дожди

Огромное количество пыли и песка направляется в Европу из Сахары. О больших концентрациях сообщают в основном Испания, Франция, а также Германия. Пыль из самой большой в мире пустыни окрашивает дождь в красный цвет, сообщает УНИАН.

Немецкие метеорологи предупреждают, что из-за огромного количества пыли и мелкого песка из Сахары поверхности и дождь становятся красными.

"Это будет буквально кровавый дождь, один из самых сильных за последние годы" , — предупреждают немецкие метеорологи и говорят, что осадки ожидаются уже сегодня, 15 марта.

До восточной Европы это атмосферное явление доберется до утра среды, но здесь осадки не будут иметь такой интенсивной окраски.