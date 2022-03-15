Верещук: в Украине сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров
Во вторник, 15 марта, в Украине открыто 9 гуманитарных коридоров. Они будут работать в четырех областях Украины. Об этом, со ссылкой на брифинг министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.
По ее словам, на сегодня согласованы зеленые коридоры в Киевской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.
Открыты маршруты:
- Мариуполь– Бердянск;
- Богдановка и Новобогдановка – Бровары;
- Бобрик – Бровары;
- Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп – Полтава.
Кроме того, по словам Верещук, состоится эвакуация жителей села Оскол в Харьковской области.
Министр добавила, что стороны работают для открытия гуманитарного коридора в Иванкове Киевской области.