Верещук: в Украине сегодня открыто 9 гуманитарных коридоров

Во вторник, 15 марта, в Украине открыто 9 гуманитарных коридоров. Они будут работать в четырех областях Украины. Об этом, со ссылкой на брифинг министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По ее словам, на сегодня согласованы зеленые коридоры в Киевской, Донецкой, Сумской и Харьковской областях.

Открыты маршруты:

Мариуполь– Бердянск;

Богдановка и Новобогдановка – Бровары;

Бобрик – Бровары;

Сумы, Тростянец, Лебедин, Шостка, Конотоп – Полтава.

Кроме того, по словам Верещук, состоится эвакуация жителей села Оскол в Харьковской области.

Министр добавила, что стороны работают для открытия гуманитарного коридора в Иванкове Киевской области.