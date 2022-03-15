Корниенко: Украину покинули около 20 нардепов

Около 20 украинских народных депутатов в настоящее время находятся за границей, заявил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко в общем эфире телеканалов, сообщает Украинская правда.

"Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать… Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так… это депутаты, и до этого имевшие свои непатриотические проявления, голосования и так далее" , - сказал он.

В то же время Корниенко добавил, что 9 нардепов находятся в командировке в Совете Европы.

По словам первого вице-спикера, как только закон о коллаборантах вступит в силу (это должно произойти в ближайшее время – ред.), Служба безопасности Украины сможет позаботиться в том числе и о нардепах-предателях.