Корниенко: Украину покинули около 20 нардепов
Около 20 украинских народных депутатов в настоящее время находятся за границей, заявил первый заместитель спикера Верховной Рады Александр Корниенко в общем эфире телеканалов, сообщает Украинская правда.
"Есть разные цифры, не буду сейчас конкретизировать… Около 20 народных депутатов не в Украине. Скажем так… это депутаты, и до этого имевшие свои непатриотические проявления, голосования и так далее", - сказал он.
В то же время Корниенко добавил, что 9 нардепов находятся в командировке в Совете Европы.
По словам первого вице-спикера, как только закон о коллаборантах вступит в силу (это должно произойти в ближайшее время – ред.), Служба безопасности Украины сможет позаботиться в том числе и о нардепах-предателях.