Премьеры Польши, Чехии и Словении едут в Киев

Премьер-министры Польши, Чехии и Словении Матеуш Моравецкий, Петр Фиала и Янез Янша, а также вице-премьер-министр РП по вопросам безопасности, лидер правящей партии "Право и Справедливость" Ярослав Качинский едут во вторник в Киев, сообщает Укринформ.

Как представители Европейского Совета, они встретятся с Президентом Украины Владимиром Зеленским и Премьер-министром Украины Денисем Шмигалем.

"Поездка организована по согласованию с президентом Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен. Целью визита является подтверждение однозначной поддержки всем Евросоюзом суверенитета и независимости Украины, а также представление широкого пакета поддержки Украинского государства и общества" , – говорится в сообщении правительства.

Как отмечается, об этом визите проинформировано международное сообщество при посредничестве международных организаций, в частности ООН.

Это первый визит международных гостей такого уровня в Киев после начала 24 февраля вооруженной агрессии России против Украины.