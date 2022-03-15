В России торгуют фальшивыми украинскими паспортами: сколько стоит подделка

В России выросла цена на фальшивый паспорт гражданина Украины. Об этом, ссылаясь на соцсети, сообщает Сегодня.

Скрин с сайта продаж публикуют в Telegram-каналы.

В объявлении указана цена 5000 дол. Как сообщают на канале, стоимость фальшивого украинского паспорта раньше была 1500 долларов.

"Паспорт Украина внутренний! Сделан на оригинальном бланке со всеми видами защиты. Проходит проверки на границе" , — говорится в объявлении.