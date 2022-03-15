Минцифры запустило сайт для сбора криптовалюты в поддержку Украины, сообщает UBR.

Средства передадут на нужды ВСУ, а также направят на киберзащиту и борьбу с российской пропагандой.

Министерство цифровой трансформации вместе с блокчейн-компанией Everstake и криптобиржей FTX запустили официальный вебсайт для сбора криптовалюты в поддержку Украины. На вебсайте Aid For Ukraine опубликованы все официальные криптокошельки министерства. Пожертвовать свои активы могут пользователи со всего мира.

Собранные средства будут израсходованы на нужды Вооруженных сил Украины. Кроме того, деньги пустят на информационное противодействие российской пропаганде, киберзащиту, мировую коммуникационную кампанию о правдивых событиях в Украине, а также покупку технического специального оборудования.