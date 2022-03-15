США осудили убийство журналиста Time в Ирпене

Соединенные Штаты возмущены убийством российскими военными в Ирпене журналиста издания Time Брента Рено, документировавшего правду о военных преступлениях россиян в Украине, и призвали Кремль немедленно прекратить агрессию и вывести своих военных из Украины, сообщает Укринформ.

С таким заявлением выступила в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН постоянная представительница США при Организации посол Линда Томас Гринфилд.

"Прежде всего, я бы хотела выразить наше возмущение в связи со смертью журналиста Брента Рено, убитого вчера российскими войсками во время работы над освещением того, как беженцы покидали блокпост в Ирпене" , - заявила дипломат.

Она подчеркнула, что Брент Рено работал там, поскольку отдавал себе отчет в важной роли, которую играют независимые СМИ в объективном освещении развязанной РФ войны против Украины.

"Его смерть свидетельствует о том, что Россия пойдет на все, чтобы заглушить все высказывания, бросающие вызов ее пропаганде" , - отметила американская представительница.

Она напомнила членам Совбеза ООН, что Россия продолжает распространять дезинформацию, чтобы отвлечь внимание международного сообщества.

"Но ни одна российская дезинформация не может отвлечь внимание от этого факта: Кремль ведет жестокую, неспровоцированную войну по собственному выбору против Украины. Это война, которая ведется при поддержке и содействии режиме Лукашенко. Россия не хочет, чтобы ее народ узнал ужасную правду о бессмысленной смерти и разрушениях, которые она несет Украине" , - подчеркнула постпред США при ООН.

По ее словам, с начала вторжения РФ нанесла ужасные разрушения Украине, которая является также членом ООН, что привело к гибели тысяч и перемещению более 2,5 млн человек.

"Россия должна немедленно прекратить все военные действия, вывести свои силы из Украины и стать на путь дипломатии, следуя принципам Устава ООН и Хельсинкского Заключительного акта" , - заявила американский дипломат.

Она подчеркнула, что продолжение российской агрессии в Украине является беспрецедентным вызовом европейскому порядку безопасности после Второй мировой войны.