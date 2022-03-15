Американский генерал: российской силы армии на исходе

У России осталось ресурсов на десять дней активной войны. Об этом заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, который ранее командовал сухопутными силами США в Европе, в эфире телеканала MSNBC.

По его мнению, для ведения войны на истощение России не хватает трех вещей: времени, людских ресурсов и боеприпасов.