Американский генерал: российской силы армии на исходе
У России осталось ресурсов на десять дней активной войны. Об этом заявил генерал-лейтенант Бен Ходжес, который ранее командовал сухопутными силами США в Европе, в эфире телеканала MSNBC.
По его мнению, для ведения войны на истощение России не хватает трех вещей: времени, людских ресурсов и боеприпасов.
"Приблизительно за 10 дней - это моя оценка - и при условии, что мы, Запад не только продолжим, но и увеличим помощь для украинских сил, чтобы они уничтожали российскую артиллерию, армию и отражали ракетные удары, через 10 дней россияне пройдут точку невозврата, когда они больше не смогут вести активные боевые действия в этой войне", - сказал Ходжес.