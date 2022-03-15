Подоляк: Россия продолжает воевать с мирными городами

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Россия продолжает воевать против мирных украинских городов, а западные лидеры все еще с удивлением наблюдают за событиями.

Об этом он заявил в обращении, обнародованном в Twitter.

"Российская армия воевать практически не умеет. Она умеет бомбить только объекты гражданской инфраструктуры и мирных граждан" , – заявил он.

Подоляк отметил, что Украина продолжает вести переговоры и получает определенные результаты.

"Мы будем держать врага по всем направлениям, он будет терять рассудок и дальше. И будет пытаться нас сломать, но это невозможно" , – добавил он.

Подоляк упрекнул западных лидеров, которые, по его словам, с удивлением наблюдают за событиями и решают, брать ли на себя такую же ответственность, как и Украина.

"Партнеры до сих пор скромно стоят в стороне, опасаясь стать глобальными лидерами" , – написал он.