В Минобороны рассказали, о чем не следует писать в соцсетях

Украинцев — в том числе рядовых граждан, блоггеров, СМИ — просят не распространять в соцсетях и мессенджерах информацию об обстрелах, войсках и т.п.﻿ Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Деловая столица.

"Не работайте корректировщиками огня у врага! Да-да, именно это вы делаете, когда публично сообщаете точный адрес — куда попала или не долетела ракета" , — говорит она.

"Мы действительно свободная, демократическая страна со свободой слова. Наше общество уже привыкло к открытости и освещению в интернете абсолютно всего. Но война — это в том числе ограничения на распространение определенной информации ради вашей же безопасности" , — добавила она.

Чтобы не помогать врагу уничтожать города и села, Маляр просит в соцсетях, публичных выступлениях и комментариях для СМИ не называть точные цели и объекты впечатления.

"Не стоит, как один из мэров, заявлять, что у нас нет ПВО на конкретном участке фронта, и указывать географические данные. Не надо, как еще один из мэров, говорить публично, что для заезда в город осталась безопасной только одна дорога, и называть, какая именно" , — подчеркнула заместитель министра.

Во время войны также фатально опасно сообщать о нахождении или отсутствии какого-либо вооружения и военной техники в ВСУ с привязкой к населенным пунктам.

"Пример: не надо говорить или писать "ракета попала в школу №7". Целесообразнее заявить: "Ракета попала в таком-то населенном пункте в жилой квартал". Не стоит говорить "ракетой целились в вокзал, но попали в больницу, которая находится недалеко". Не надо говорить "ракета попала в склад рядом с аэродромом". Потому что прилетит вторая, третья и уж точно попадет в аэродром" , — объяснила Маляр.

Это важно, потому что 80% разведывательной информации отрабатывается из открытых источников, и такие сообщения позволяют врагу корректировать огонь по населенным пунктам, добавила чиновница.

Также не следует распространять: