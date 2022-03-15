В Минобороны рассказали, о чем не следует писать в соцсетях
Украинцев — в том числе рядовых граждан, блоггеров, СМИ — просят не распространять в соцсетях и мессенджерах информацию об обстрелах, войсках и т.п. Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает Деловая столица.
"Не работайте корректировщиками огня у врага! Да-да, именно это вы делаете, когда публично сообщаете точный адрес — куда попала или не долетела ракета", — говорит она.
"Мы действительно свободная, демократическая страна со свободой слова. Наше общество уже привыкло к открытости и освещению в интернете абсолютно всего. Но война — это в том числе ограничения на распространение определенной информации ради вашей же безопасности", — добавила она.
Чтобы не помогать врагу уничтожать города и села, Маляр просит в соцсетях, публичных выступлениях и комментариях для СМИ не называть точные цели и объекты впечатления.
"Не стоит, как один из мэров, заявлять, что у нас нет ПВО на конкретном участке фронта, и указывать географические данные. Не надо, как еще один из мэров, говорить публично, что для заезда в город осталась безопасной только одна дорога, и называть, какая именно", — подчеркнула заместитель министра.
Во время войны также фатально опасно сообщать о нахождении или отсутствии какого-либо вооружения и военной техники в ВСУ с привязкой к населенным пунктам.
"Пример: не надо говорить или писать "ракета попала в школу №7". Целесообразнее заявить: "Ракета попала в таком-то населенном пункте в жилой квартал". Не стоит говорить "ракетой целились в вокзал, но попали в больницу, которая находится недалеко". Не надо говорить "ракета попала в склад рядом с аэродромом". Потому что прилетит вторая, третья и уж точно попадет в аэродром", — объяснила Маляр.
Это важно, потому что 80% разведывательной информации отрабатывается из открытых источников, и такие сообщения позволяют врагу корректировать огонь по населенным пунктам, добавила чиновница.
Также не следует распространять:
- Наименования воинских частей, подразделений и других военных объектов в районах выполнения боевых и особых задач, их географические координаты.
- Численность личного состава.
- Количество вооружения и боевой техники, материально-технических средств, их состояние и места хранения.
- Описание, изображения и условные метки, которые идентифицируют или могут идентифицировать объекты.
- Информацию об операциях и боевых действиях, проводимых или планируемых.
- Информацию о системе охраны и обороны военных объектов и средств защиты личного состава, вооружения и военной техники, которые используются (кроме тех, которые видимы или очевидно выражены).
- Порядок привлечения сил и средств для выполнения задач.
- Информацию о сборе разведывательных данных (способы, методы, силы и привлекаемые средства).
- Информацию о перемещении и развертывании своих войск (наименование, количество, места, районы, маршруты движения).
- Информацию о воинских подразделениях, методике или тактике их действий, подробную.
- Информацию о проведении уникальных операций с указанием приемов и используемых способов.
- Информацию об эффективности сил и средств РЭБ противника.
- Информацию об отложенных или отмененных операциях.
- Информацию о пропавшем или сбитом самолете или пропавшем судне и поисково-спасательных операциях, которые планируются или проводятся.
- Информацию о планировании и проведении мероприятий по обеспечению безопасности применения войск (дезинформация, имитация, демонстративные действия, маскировка, противодействие техническим разведкам и защита информации).
- Фото- и видеосъемку и другую наглядную информацию с представителями незаконных вооруженных формирований.