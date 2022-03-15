Поддержка вступления Украины в НАТО сократилась – опрос

Количество украинцев, поддерживающих вступление Украины в НАТО, за две недели несколько сократилась. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", сообщает Интерфакс-Украина.

"Поддержка вступления Украины в НАТО за последние 2 недели несколько сократилась с рекордных 76% до 72%", - указывается в отчете по итогам опроса, обнародованном во вторник.

Отмечается, что главной причиной сокращения является отсутствие решения о закрытии неба над Украиной, которого требуют почти 90% украинцев.

При этом половина опрошенных украинцев оценивают вероятность того, что Россия совершит военное нападение на одну из стран Европы как высокую (25%) или среднюю (26%). Только 22% вообще отвергают такую вероятность – в первую очередь старшие люди.

Опрос проводился 12-13 марта 2022 года среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Метод опроса: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,8%.