Ювенальные прокуроры: 97 детей погибло из-за войны с РФ
Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 15 марта 2022 года погибли 97 детей и более 100 раненых. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.
"Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. Каждый день под обстрелами погибает не менее 5 детей", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью.
По информации Офиса Генпрокурора, больше всего разрушений в Донецкой (119), Харьковской (50), Николаевской (30), Сумской (28), Киевской (35), Херсонской (21) и в Киеве (24).
Также сообщается, что были обстреляны 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.
"Эти цифры не являются окончательными, ввиду отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где страна-агрессор ведет активные боевые действия и на временно оккупированных территориях", – отмечают в Офисе Генпрокурора.