Ювенальные прокуроры: 97 детей погибло из-за войны с РФ

Из-за вооруженной агрессии Российской Федерации по состоянию на утро 15 марта 2022 года погибли 97 детей и более 100 раненых. Об этом сообщает пресс-служба﻿ Офиса Генерального прокурора Украины.

"Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях. Каждый день под обстрелами погибает не менее 5 детей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате бомбардировок и обстрелов повреждено более 400 учебных заведений, 59 из них разрушены полностью.

По информации Офиса Генпрокурора, больше всего разрушений в Донецкой (119), Харьковской (50), Николаевской (30), Сумской (28), Киевской (35), Херсонской (21) и в Киеве (24).

Также сообщается, что были обстреляны 11 лечебных учреждений, 3 центра реабилитации, в том числе для детей-инвалидов.