В Беларуси вступили в силу изменения в Конституцию

С 15 марта Беларусь начинает жить с новой редакцией Конституции. Символично, что изменения вступают в силу в День Конституции Беларуси. Это четвертый вариант Основного закона, принятый по инициативе Александра Лукашенко, за последние 27 лет, сообщает УНИАН.

27 февраля в Беларуси состоялся республиканский референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Решение референдума вступает в силу сегодня, 15 марта.

За принятие изменений и дополнений Конституции Республики Беларусь якобы проголосовало 4 440 813 граждан. Это 82,86% от общего числа людей, принявших участие в голосовании.

Изменения в Конституцию Беларуси

Пожалуй, самые актуальные изменения в условиях, когда Россия уже 20-й день ведет войну против Украины, в том числе используя для этого территорию Беларуси, это статья 18: "Республика Беларусь исключает военную агрессию со своей территории в отношении других государств".

Однако сегодня, когда новая Конституция вступила в силу, от власти Беларуси не поступало сообщений о том, что она запретила России использовать белорусскую территорию для военной атаки Украины.

Также важнейшая из поправок – закрепление в проекте Конституции статуса Всебелорусских народных сборов, существующих с 1996 года, но все это время не имеющих нормативной основы своей деятельности.

Также поправки предполагают, что человек не может занимать президентский пост в Беларуси более чем два срока, но эта норма начнет действовать после вступления в должность новоизбранного главы государства. То есть после нынешней каденции самопровозглашенный президент страны Александр Лукашенко гипотетически сможет править с 2025 года еще 10 лет.

Интересно, что для экс-президентов Беларуси в проекте Конституции заложили особые гарантии безопасности. Бывших глав государств нельзя преследовать за действия, совершенные ими во время исполнения обязанностей. Более того, им гарантируют место делегата ВНР и пожизненное членство в Совете Республики.

Никто, кроме Александра Лукашенко, не может занимать несколько должностей одновременно. Лукашенко имеет право оставаться и президентом, и председателем собрания.

Если президент погибнет насильственной смертью, то в Беларуси сразу вводится чрезвычайное или военное положение, а решение принимает Совет безопасности под руководством председателя Совета Республики.

Новым кандидатам в президенты не так повезло. Они должны последние 20 лет прожить в Беларуси и не иметь вида на жительство за рубежом. Это лишает шанса на баллотирование многих оппозиционеров, покинувших страну из-за угрозы репрессий.

Кроме того, Беларусь отказалась от безъядерного статуса. На референдуме в Беларуси 27 февраля за внесение изменений в Конституцию проголосовали 65,16% избирателей.