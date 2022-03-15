Россия потеряет миллиарды на рекламном рынке

В топ-30 крупнейших рекламодателей России больше половины – иностранные бренды. 13 из 16 уже заявили о выходе из России, приостановке бизнеса. В том числе о снятии всей рекламы, сообщает Экономическая правда.

Об этом рассказали в Центре стратегических коммуникаций и информационной безопасности.

"Согласно имеющимся данным от российских аналитиков за прошлый год, потери рекламного рынка составят не менее 51 млрд рублей. И это только среди самых крупных рекламодателей", - говорится в сообщении центра.

Среди компаний, которые присоединились к этому минусу: Nestle, PepsiCo, Procter&Gamble, Volkswagen, L'Oreal, Mars, McDonalds, Bayer и другие.