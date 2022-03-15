Кличко: Киев вводит комендантский час на два дня

В Киеве вводится комендантский час с сегодняшнего дня, 15 марта, с 20:00 до 07:00 17 марта, сообщает Виталий Кличко.

"По решению военного командования, с сегодняшнего дня — 15 марта, с 20:00 – в Киеве вводится комендантский час. Запрет передвижения по городу без спецпропусков. Выходить можно только чтобы дойти до укрытия" , - написал он.

Комендантский час будет действовать до 7 утра 17 марта.

Кличко призвал всех киевлян подготовиться к тому, что двое суток придется быть дома или, по сигналу тревоги, - в укрытии.