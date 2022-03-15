Зеленский криминализовал сотрудничество с Россией

Вице-спикер парламента Александр Корниенко сообщил, что президент Владимир Зеленский подписал закон о коллаборационизме. Согласно документу, за сотрудничество с Россией теперь грозит уголовная ответственность, сообщает РБК-Украина.

"Закон о коллаборационизме подписан уже президентом, по моей информации, будет опубликован", - заявил Корниенко.

Отмечается, что речь идет о двух законах, касающихся коллаборационной деятельности, а именно №5143 и №5144.

Согласно закону №5144, Уголовный кодекс дополнится статьей 111-1 "коллаборационная деятельность". Она вводит уголовную ответственность за сотрудничество с государством-агрессором ее оккупационной администрацией или ее военными, или военизированными формированиями в военной, политической, информационной, административной, хозяйственной и трудовой сферах.

Коллаборационная деятельность в Украине будет наказываться тюремным заключением сроком на 15 лет, а также будет предусматривать ограничение доступа к занятию должностей, связанных с выполнением функций государства или местного самоуправления.

В то же время закон №5143 позволяет ликвидировать политические партии, уполномоченные лица которых были осуждены за коллаборационизм. Это нововведение также касается юридических лиц.

Также лицам, которые были осуждены за коллаборационизм, запрещается быть членами избирательных комиссий, официальными наблюдателями, представителями кандидата на пост президента Украины в Центральной избирательной комиссии, доверенными лицами кандидата на пост президента Украины, кандидатами на местных выборах и тому подобное.