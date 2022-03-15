СБУ: задержан хакер, обеспечивший оккупантам мобильную связь
Служба безопасности Украины заявила о задержании хакера, который помог российским оккупационным войскам обеспечить мобильную связь.
Об этом говорится в сообщении спецслужбы.
В СБУ отметили, что с помощью хакера враг анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине; рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов; передавал команды и указания передовым группам российским захватчикам.
Как установила СБУ, за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них – от высшего руководства российской армии.
"Пока коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении. Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем – кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев", – отметили в Службе безопасности.