СБУ: задержан хакер, обеспечивший оккупантам мобильную связь

Служба безопасности Украины заявила о задержании хакера, который помог российским оккупационным войскам обеспечить мобильную связь.

Об этом говорится в сообщении спецслужбы.

В СБУ отметили, что с помощью хакера враг анонимно совершал телефонные звонки из РФ на мобильные телефоны захватчиков в Украине; рассылал украинским силовикам и государственным служащим СМС с предложениями сдаться и перейти на сторону оккупантов; передавал команды и указания передовым группам российским захватчикам.

Как установила СБУ, за один день через этого хакера проходило до тысячи звонков. Значительная часть из них – от высшего руководства российской армии.

"Пока коллаборант задержан, у него изъято все оборудование. Злоумышленнику объявлено о подозрении. Он будет отвечать по всей строгости закона. Потому что на нем – кровь десятков, а то и сотен убитых украинцев" , – отметили в Службе безопасности.