Министр финансов оценил ущерб, нанесенный оккупантами экономике Украины

Сумма предварительных расходов из-за военных действий на территории Украины составляет не менее 500 миллиардов долларов, однако и эта сумма не является окончательной, сообщает Левый берег.

Об этом в интервью СМИ рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По словам министра, последствия российского вторжения в Украину будут колоссальными. Боевые действия уже привели к безумным бюджетным потерям и резкому падению доходов, ведь на десять областей, где активно ведутся бои, приходится половина ВВП страны.

Как уточнил министр, в первую очередь речь идет о Киеве, Харькове и Мариуполе. Именно эти города вносили существенный вклад в ВВП.

“Многие логистические цепочки разорваны полностью, уничтожено немало предприятий, а некоторые просто не могут работать, потому что их работники уехали. В Министерстве экономики считали, что расходы от войны составят от трети до половины ВВП страны. По другой оценке, речь идет о 500 миллиардах долларов. Однако точную сумму можно будет назвать только после окончания войны», – подчеркнул руководитель Минфина.

Сергей Марченко также отметил, что Государственная таможня Украины даже до войны приносила в государственный бюджет "от силы 15% поступлений".

Пока даже вопреки тому, что Одесса не оккупирована российскими захватчиками, местная таможня не работает, а она приносила до 20% поступлений. Остановила работу и киевская таможня. Работать продолжают только таможни в западных регионах.

Традиционные грузы не едут. К тому же правительство приняло решение по гуманитарным и продовольственным грузам, и это также ведет к снижению доходов в бюджет”, – отметил он.

Министр добавил, что в первые дни войны Нацбанк Украины перечислил в бюджет часть доходов за 2021 год. Кроме того, поступили выплаты дивидендов от государственных банков, а многие заранее заплатили налоги. Благодаря этому удалось возместить НДС и осуществить социальные выплаты и обслуживание долга.